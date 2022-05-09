Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan Proje Çalışmalarına Yerinde İnceleme

TARSUS, MERSİN (ANKA) -

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentin turizm potansiyelini, yaşam kalitesini, vatandaşların sağlığını ve sosyal hayatını olumlu yönde etkilemesi hedefiyle hayata geçirdikleri projeleri ve yapımı devam eden inşaatları yerinde inceleyerek bir dizi ziyarette bulundu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak olan projeleri yerinde inceledi.

Başkan Bozdoğan'ın ilk durağı Tozkoparan Zahit Mahallesinde yapımı devam eden Aile Sağlık Merkezi ve Okuma Salonu inşaatı oldu. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Bozdoğan çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğü belirtti. Şahin Mahallesinde devam eden Aile Sağlık Merkezi, Okuma Salonu ve Kreş inşaatında da incelemeler yapan Başkan Bozdoğan, inşaatın tamamlanarak vatandaşlarla kısa sürede buluşturulacağını belirtti.

Bir sonraki durağı karavan sahibi yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası haline gelen Karavan Park ve Tarsus Şelalesi olan Başkan Bozdoğan, alanda vatandaşlarla da sohbet ederek, kent için önemli bir turizm atağı olan Karavan Park alanının genişletilmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi alarak yapılacak çalışmalar hakkında talimatlar verdi.

Üreticilerin ürünlerini aracı olmadan doğrudan ve düşük fiyatla tüketiciye sunduğu Halk Market, sağlıklı ve Tarsuslu besicilerden elde edilen etlerin uygun fiyata satıldığı Halk Et Market ve uygun fiyatlı ekmeklerin vatandaşlarla buluşturulduğu Halk Ekmek Fırınını da ziyaret eden Başkan Bozdoğan, vatandaşların uygun fiyatlı ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Daha sonra Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi'nde öğrenciler ile sohbet eden Başkan Bozdoğan, bilimin, sporun ve kültürün ışığında gençlerin sosyal aktivitelere katılımının önemine değindi.

BAŞKAN BOZDOĞAN: "ASFALTLANMAYAN YOL KALMAYACAK"

Kent genelinde ulaşım kalitesini arttırmak üzere başlayan asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Bozdoğan, "Kalpten Kalbe Yol Yapıyoruz" diyerek, çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ve asfaltlanmayan yol kalmayacağını belirtti.

Projelerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını vurgulayan Başkan Bozdoğan, "Kentimiz genelinde eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her vatandaşımıza eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor. Tüm mahalle yollarımızı söz verdiğimiz gibi tamamlama gayreti içerisindeyiz. Ayrıca yolların kalitesini ve konforunu da yükseltmek amacıyla çalışıyoruz. Sosyal, kültürel, spor, sağlık, eğitim alanında şehrimizin tüm sorunlarını çözerek, hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyoruz. Tarsus halkı, her şeyin en güzeline layık. Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.