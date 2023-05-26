Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan Gaffar Okkan Pankartının Kaldırılmasına Tepki: "Biat Kültürünün Yarattığı Karanlık Düzeni Aklama Uğruna...

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye tarafından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile ilgili söylemlerinin yer aldığı pankartın AKP’li belediye meclis üyesi Abdurrahman Altınsucu’nun şikayeti üzerine kaldırılmasına tepki gösterdi. Bozdoğan, “Siyasi amaç ve hedefleri, biat kültürünün, sarayın ve saltanatın yarattığı karanlık düzeni aklama uğruna şehrimizi, şehrimizde uyuyan şehitlerimizin güzel anılarını kirletmeye çalışan siyasi soytarıları lanetliyoruz” açıklaması yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye tarafından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile ilgili söylemlerinin yer aldığı pankartın AKP'li belediye meclis üyesi Abdurrahman Altınsucu'nun şikayeti üzerine kaldırılmasına tepki gösterdi. Bozdoğan, "Siyasi amaç ve hedefleri, biat kültürünün, sarayın ve saltanatın yarattığı karanlık düzeni aklama uğruna şehrimizi, şehrimizde uyuyan şehitlerimizin güzel anılarını kirletmeye çalışan siyasi soytarıları lanetliyoruz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim propagandasını içeren görseller, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından reklam alanına asıldı. Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve Konca Kuriş'in yer aldığı görsel; AKP'li belediye meclis üyesi Abdurrahman Altınsucu tarafından 'kara propaganda' yapıldığı gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna şikayet edildi. Tarsus 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, görselin yer aldığı ilan panosunun kaldırılmasına karar verdi. Emniyet mensuplarınca pankart kaldırılırken; Başkan Bozdoğan, Twitter hesabında yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İlan panosunun 'kara propaganda' şikayetiyle emniyet güçlerince kaldırılmasının utanç verici bir durum olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, bu sabah Gaffar Okkan ile birlikte şehit edilen Tarsuslu şehit polis Sabri Kün'ün mezarını ziyaret etti. Başkan Bozdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bu sabah, 24 Ocak 2001 günü Diyarbakır'da suikast sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü'müz Gaffar Okkan'ın şehit edilmesi sırasında makam aracını korumakla görevli hemşehrimiz Şehit Sabri Kün'ün kabrini ziyaret ederek, Tarsus'ta şehitlerimize karşı bir utanç eylemi sayılabilecek elim bir olayın etkilerini bertaraf etmeye çalıştım. Dün, Tarsus'ta bulunan bir reklam alanına asılan, 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görselleri ve söylemlerini içeren, Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan ve onu korumakla yükümlü 5 polis memurunun şehit edilmesi olayının faili teröristlere ve terör örgütü ile onun 'yasal uzantılarına' ilişkin asılan pankart, Tarsus Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi zat'ın 'kara propaganda' şikayetiyle emniyet güçlerince kaldırıldı.

AK Parti'nin Tarsus Belediyesi'ndeki bu provokatör meclis üyesinin, Şehidimiz Gaffar Okkan'ın faillerine yönelik asılan pankartın nesinden memnun olmadığına, 2001 yılında pusuya düşürülüp katledildikten sonra 'ölüp ölmediğinden emin olmak için' makam aracının kapısını açarak yakın mesafeden kurşun yağdıran 'teröristlerin' afişe edildiği bir görseli kaldırtmak için neden mahkemeye başvurduğuna ve kaldırttığına bir anlam veremediğimizi Şehidimiz Gaffar Okkan'ın, Tarsuslu Şehit Polis Memurumuz Sabri Kün ve diğer şehitlerimizin aziz anıları önünde kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Sevgili hemşehrilerim, terörün tarafı olmaz. Terör; silah kuşanmış kişilerin çatışması, katletmesi, kumpas kurması ve alçaklık yapması kadar; 'kendi teröristini koruma ve aklama' yoluna giden alçakları da kapsayan, kapsamı ve kullanım şekli çoğu kez silahlardan bombalardan uzaklaşarak siyasallaşıp, halkı aldatmak ve yanıltmak için siyasi hokkabazlar tarafından işletilen bir kavramdır. Dolayısıyla, terör sevicilerin ve terör örgütlerini koruyan siyasi hokkabazların da bilmesi gereken şudur: terörü ve teröristi, dün olduğu gibi bugün de lanetliyoruz. Terör üzerinden insanların temiz duygularını manipüle eden şarlatanları lanetliyoruz. Siyasi amaç ve hedefleri, biat kültürünün, sarayın ve saltanatın yarattığı karanlık düzeni aklama uğruna şehrimizi, şehrimizde uyuyan şehitlerimizin güzel anılarını kirletmeye çalışan siyasi soytarıları lanetliyoruz! Şehit polis memurlarımızın afişlerinin, yine polis memurlarımıza; mahkeme kararıyla alelacele indirtilmesini kapsayan bu utanç verici olayın kamuoyunca bilinmesini arzu eder, iyi günler dilerim."