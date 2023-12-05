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Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi Yenileniyor

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 75. Yıl Kültür Merkezi'nin yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini ve tamamlandığında sosyal donatı ile hizmete gireceğini açıkladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Her defasında üstünde durduğumuz ve yeniden eski günlerine kavuşturacağımız 75. Yıl Kültür Merkezi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında atıl durumda olan merkezimiz sosyal donatı ile hizmete girecek" dedi.

Tarsus Belediyesi, kentin merkezinde yer alan 75. Yıl Kültür Merkezi için çalışmaları başlattı. Ekipler tarafından alanda güçlendirme çalışmalarına başlandı. Kültür Merkezi kısa sürede tamamlanacak.

Ekipler Kültür Merkezi'nin güçlendirme çalışmaları, alanın elektrik bağlantıları, dış cephe, iç cephe ve tüm çalışmaları yapıyor. Merkezde sinema salonu, tiyatro salonu, bale salonu, kütüphane, sanat odaları ve idari bürolar buluyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Tarsus'un zengin sanat ve kültür hayatı artarak devam edecek, sanatseverler Kültür Merkezi'ne kavuşacak. Daha öncesinde müze olarak kullanılan kısım çocuk kütüphanesine çevrilecek. Sergi salonu, kafe ve kütüphane olan kısım ise 7/24 kütüphaneye dönüştürülecek. Aynı zamanda Tarsus yıllar sonra tiyatro salonuna sahip olacak.

Kültür merkezinde ihaleyi alan firma tarafından çalışmalar sürdürülüyor, belediye ise kontrol hizmetlerini yapmaya devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan en kısa sürede bitirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek "Her defasında üstünde durduğumuz ve yeniden eski günlerine kavuşturacağımız 75. Yıl Kültür Merkezi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında atıl durumda olan merkezimiz sosyal donatı ile hizmete girecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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