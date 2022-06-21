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Tarlada yürürken göktaşı buldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tarlada yürürken göktaşı buldu

Kayseri'de yaşayan bir vatandaş, tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu.

Kayseri'de yaşayan bir vatandaş, tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu.

Kayseri'nin Sarız ilçesindeki köyüne giden Deniz Canpolat adlı vatandaş, tarlada yürürken parlak bir cisim dikkatini çekti. Cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Canpolat, internet üzerinden araştırdı. Bir üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Canpolat, bulduğu cismin Karaelmas cinsi bir meteroid olduğunu öğrendi.

Taşın boyutuna göre ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Canpolat, "Sarız'daki köyümüze tatile gitmiştik. Orada tarlada gezerken tesadüfen bu taş gözüme çarptı. Çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Eve geldim ve araştırırken göktaşı olan bir meteroid olduğunu anladık. Kim ilgilenir diye araştırırken, bir üniversiteden hocamızın bu taşlarla ilgilendiğini öğrendik. Daha sonra kendisine mail yoluyla ulaştık ve cevabımızı da aldık. Yüzde 90 Karaelmas cinsi bir meteroid olduğunu söyledi. Bu taşın en büyüğü de yumurta kadar oluyormuş ve bizdeki de 17,5 gram geliyor. Hacmine göre bayağı ağır. Taşı bulduğumuz için biraz heyecanlıyız" dedi.

(Eren Kan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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