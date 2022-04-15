Tarlada ve fabrikada çalışan kadınlara KADES'i tanıttılar

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde jandarma kadın astsubaylar, kadınlara Kadın Destek Uygulamasını anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli astsubaylar, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Taşköprü'de tarlada çalışan çiftçi vatandaşlara, İnebolu'da bulunan tekstil fabrikasında çalışan ve Mehmet Bülent Özyürük Ortaokulunda görevli öğretmenler ile Seydiler'de çekme helva fabrikasında çalışan kadınlar başta olmak üzere toplamda 3 ilçede 163 kadın ziyaret edildi. Ziyaretlerde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması çerçevesinde bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. - KASTAMONU