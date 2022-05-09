Tarlada çalışan kadınlara anneler günü sürprizi

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Özel İdaresi tarlada çalışan köylü kadınların Anneler Gününü kutladı.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde yaşayan annelerin Anneler Gününü kutladı. Bahçede çalışırken Anneler Gününün kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Neriman Ekici, tüm annelerin gününü kutladı. Özellikle bahçede çalışan annelerin yanına giderek anneler gününü kutlayan Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru; "Sevginin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın ve karşılıksız vermenin sembolü olan tüm annelerimizin gününü kutlarım. Bu gün il özel idaresi olarak köylerimizde bağda, bahçede çalışan annelerimizin Anneler Gününü kutlamaya geldik. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz" dedi. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç de yaptığı açıklamada; "Her zaman için annelerimizin yayındayız. Fedakar, cefakar, çalışkan, bir ömür boyu çocuklarını yetiştiren annelerimizin ve özellikle şehit anneleriniz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap; köyde yaşayan anneleri tek tek ziyaret edip Anneler Gününü kutlayarak hediye ve çiçek verdi. Heyet daha sonra 1994 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Kara'nın annesi Hafize Kara'yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.