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Tarla sulamaya giden çiftçinin cesedi bulundu

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Osmaniye'de tarlasını sulamak için evden çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında ölü bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Uludağ'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Tarla sulamaya giden çiftçinin cesedi bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'de sabah evden tarlasını sulamak için çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olan Uludağ'ın sabah evden tarladaki mısırları sulamak için çıktığı öğrenildi.

Murat Uludağ'ın cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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