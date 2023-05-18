Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Tepebaşılı Üreticilere Katkı Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri, üreticilere katkı sunmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri, üreticilere katkı sunmaya devam ediyor.

Eskişehir'de ilk defa Tepebaşı'nda uygulanan ve 5 farklı noktaya kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları oluşan herhangi bir hastalık ya da meteorolojik olaya karşı üreticiye önceden uyarı vererek önlem almalarını sağlıyor. Bu kapsamda bugün istasyonlardan alınan verilere göre; ilçe genelinde elma karaleke hastalığı enfeksiyonunun oluştuğunun tespit edilmesi üzerine üreticiler bilgilendirildi.

Tepebaşı'nda tarımsal faaliyet gösterilen 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede istasyonlar kuruldu. Ayrı iklimsel özelliklere sahip Beyazaltın, Cumhuriyet, Kavacık, Yusuflar ve Takmak mahallelerinde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, tüm Tepebaşı kırsalına hizmet veriyor.

Üreticilere, en kısa zamanda elma, armut ve ayvada ilaçlı mücadele yapılması yönünde öneride bulunan yetkililer, "Elma küllemesinin de sorun olduğu bahçelerde her iki hastalığa da etkili olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/8919 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.