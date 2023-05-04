Tarımın meslek imkanları ve uluslararası ticari boyutları konuşuldu

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Ziraat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Mesleğimin İş imkanları: Özel Bir Firma ile Uluslararası Çalışmak!

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Ziraat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Mesleğimin İş imkanları: Özel Bir Firma ile Uluslararası Çalışmak!" adlı program, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık'ın yönetiminde gerçekleştirilen programda; UPL Ülke Müdürü Murat Yahyaoğlu, Hindistan kökenli bir firma olan UPL'nin tarihi itibariyle çatısı altında üretilen ürünlerinden ve firma tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Yahyaoğlu; Tarımda Açıklık felsefesi altında bütün paydaşlara, sektörlere, networklere iş birliği çağrısı yaptıklarını, rakip kelimesini kullanmamaya çalıştıklarını; kamuyu, üniversiteleri, bayileri, müşterileri, rakip dedikleri partnerleri, kendi bulundukları sektörde, kendilerini farklılaştırabilecek, kendi işlerini yüceltebilecek bir platform olarak gördüklerini ve bu platformda en iyisini yapmaya çalıştıkları bir kültüre sahip olduklarını belirtti.

Firmanın çok dinamik bir firma olduğunu ve 2021 yılı itibariyle kimyasal sektöründen çıkarak doğal koruma ürünleri üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyen Yahyaoğlu, bunun için kendi içlerinde bir organizasyon kurduklarını ve bu organizasyonu da Natural Plant Protection by UPL (NPP) olarak adlandırdıklarını ifade etti. NPP ile tarımsal alanda tamamen sürdürülebilir, çevre güvenliğini, insan sağlığını, geleceğimizi, çocuklarımızı, toprağımızı, doğamızı korumak maksatlı yüksek seviyede hassasiyet içeren bir strateji geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Çiftçilerin ortaya çıkardıkları emeğin çok fazla olduğunu, bu nedenle pazardan, marketten aldığımız her ürünü özenle korumamız gerektiğini dile getiren Murat Yahyaoğlu, bu alanda kolay şekilde bir yerlere gelinmediğini belirterek üretimin tarlada, bahçede her zaman devam ettiğini söyledi.

Dr. öğretim üyesi Ayşe Yazlık ise; konu ile ilgili olarak en başarılı ziraatçilerin; meslek lisesinden itibaren ziraatle ilgilenen, Ziraat Fakültesinde eğitim görürken sadece staj döneminde değil, her boşlukta ziraatle ilgili alanda çalışanlar arasından çıktığını vurguladı.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE