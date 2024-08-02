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Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak

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İhaleye çıkacak olan Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB, bin kişiye iş istihdamı sağlarken 7 bin 650 ton et üretimi ile Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak.

Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak

ERZİNCAN - İhaleye çıkacak olan Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB, bin kişiye iş istihdamı sağlarken 7 bin 650 ton et üretimi ile Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan merkez Yalnızbağ Mimarsinan Mahallesi Çerhanek Mevkiinde bulunan arazide kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB alanını ziyaret ederek Bölge Müdürü Mustafa Erdem'den bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Aydoğdu, "92 parselden oluşan ve 17 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB'nin ihalesi 19 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Bu projemiz tamamlandığında 370 kişiye doğrudan, yaklaşık olarak bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlayacak. Bu projeyle yıllık 7 bin 650 ton et üretimi ile Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacağız. Erzincan'ımız için hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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