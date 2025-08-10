Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, Çakırpınar Köyü'nde Üreticilerle Buluştu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, tarımsal faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesi ve üreticilerle birebir temas sağlanması amacıyla Çakırpınar Köyü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında köydeki çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Ayvalık, üreticilerin taleplerini dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde; tarımsal desteklemeler, modern tarım uygulamaları, hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal kalkınma projeleri, sözleşmeli üretim modeli, tarım sigortaları ve genç nüfusun tarıma teşviki gibi birçok başlık ele alındı. Çiftçilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin de masaya yatırıldığı buluşmada, İl Müdürü Ayvalık, sahada üreticilerle birebir iletişimde bulunmanın, tarımsal verimliliğin artırılmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için üretici odaklı çalışmaların süreceğini ifade eden Ayvalık, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün tüm imkanlarıyla sahada olmaya devam edeceğini söyledi. - BİLECİK