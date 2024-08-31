Tarım ve Orman Bakanlığından 2025-2027 Yıllarında Bitkisel Üretime Destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin karar ile Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ülke ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanabilmesi için verim ve kalitenin arttırılması, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanılan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunması hedefleniyor.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda önceki yıllarda uygulanan destekleme programları daha etkin bir yapıya kavuşturularak, ilk defa 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık yeni bir destekleme programı oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şi ifadelere yer verildi;

"Bu kapsamda hazırlanan "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" 29 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarımsal destekler ilk defa üretim döneminden önce açıklandı. Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri verilecektir.

Temel destekler; Üretim maliyetine göre ürünler kategorilere ayrıldı. Her kategori için destek katsayısı belirlendi. 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 244 TL olarak belirlendi. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeri ile destek katsayısının çarpımı sonucu elde edilmektedir. Temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin % 50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacaktır. Örneğin 2. kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçilerimiz dekara 317,2 TL, 3. kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçilerimiz dekara 366 TL, 4. kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçilerimiz dekara 549 TL temel destek alacaktır.

Planlı Üretim Desteği: Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri Planlı üretim kapsamında yer alan ürünler planlama kapsamına alınmıştır. Planlama kapsamındaki ürünleri, havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacaktır. Planlı üretim kapsamında üretim yapan üreticilerimize temel desteğe ilave destek verilecektir. Bu üreticilerimizin mazot maliyetinin %100'ü ve gübre maliyetinin %50'si karşılanacaktır. Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat ve Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının %50'si kadar ilave planlı üretim desteği verilecektir.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda yer alan sulu tarım arazilerinde ilgili üretim yılında Arpa, Buğday, Aspir, Fiğ, Mercimek, Nohut, Yem bezelyesi, Ayçiçeği (yağlık) üreten çiftçilere ürünün bulunduğu kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden ilave yeraltı su kısıtı desteği ödenecektir.Yer altı su kısıtının bulunduğu yerlerde planlı üretime uygun üretim yapan üreticilerimizin mazot ve gübre maliyetinin %100'ü karşılanacaktır.

Üretimi Geliştirme Desteği: Verim ve kaliteyi arttırmak için; Sertifikalı tohum kullanım desteği, Sertifikalı/standart fidan kullanım desteği, Organik tarım desteği, İyi tarım uygulamaları desteği, Katı organik-organomineral gübre desteği verilmeye devam edilecektir.

Karar Kapsamındaki Diğer Destekler; Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 2025 yılında örtü altı paket destek tutarı 2.550 TL/da' dan %50 artırılarak 3.825 TL/da'a, açıkta paket destek tutarı dekara 870 TL/da'dan 1.305 TL/da' a çıkarılmıştır. Lisanlı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği; Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75'i olarak ödenecektir. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği; ÇMVA sistemine dahil olan işletmeler %50 oranında arttırılarak 1.500 TL'ye çıkartılmıştır. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği %104 arttırılarak 294.000 TL ye çıkartılmıştır." - ERZURUM