Bakanlık: 2023'te şap hastalığı nedeniyle 16 milyon hayvan aşılandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, mart ayında Türkiye'de yeni şap serotipinin (SAT-2) görülmesi ile tüm önlemlerin alındığını ve 31 Ağustos itibarıyla yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvanın aşılandığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, mart ayında Türkiye'de yeni şap serotipinin (SAT-2) görülmesi ile tüm önlemlerin alındığını ve 31 Ağustos itibarıyla yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvanın aşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türkiye için önemli hayvan hastalıkları arasında yer alan şap hastalığına karşı yıllar içinde yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sayesinde, hastalığın seyri ve yayılımının kontrol altına alındığı belirtilerek, "2023 yılı mart ayında yeni şap serotipinin (SAT-2) ülkemizde ilk kez görülmesiyle birlikte tüm önlemler alınarak aşılama çalışmalarına başlanmıştır. 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır" denildi.

'TÜM HAYVANLAR AŞILANACAK'

Ülke genelinde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde büyükbaşların tamamının aşılandığını hatırlatılarak, "Hastalığın hayvanlar üzerindeki etkisini azaltmak ve yayılımını engellemek amacıyla hayvanların aynı aşı ile birden fazla kez aşılanması gerekmektedir. 1 Eylül 2023 tarihinde Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-2 serotipi içeren tetravalan aşılar kullanılarak sonbahar şap aşılama kampanyası başlayacaktır. Sonbahar kampanya döneminde kullanılmak üzere 31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle 6 milyon doz aşı sahaya gönderilmiş olup, aşı ulaşmayan il kalmamıştır. Kampanya dönemi boyunca yaklaşık 15 milyon aşı sahaya gönderilecektir. Söz konusu 2 aylık kampanya dönemindeki ülkemizdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması sağlanacaktır. Hastalığın yayılımının önüne geçmek için sıkı yol kontrolleri uygulanacak olup, aşısız hiçbir hayvanın hareketine izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca hayvanların hastalıktan etkilenmemesi ve verim kayıplarının yaşanmaması için hastalıkla ilgili alınan tedbirlere tüm üreticilerin uyması istendi.