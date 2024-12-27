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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni Gıda İhlal İfşası

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni Gıda İhlal İfşası
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine 14 yeni ürün ekledi. İstanbul'daki 'Hasibe Bakar Kasap' firmasının kıymasında sakatat tespit edildi. Vatandaşların güvenilir gıdalara ulaşması için liste düzenli olarak güncelleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde "Hasibe Bakar Kasap" isimli firmada satılan kıymada sakatat tespit edildi.

Daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları sucuğun ve kıymanın içerisine sakatat, parça kırmızı etin içerisine ise tek tırnaklı hayvan eti karıştırdılar. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listeye sofralardan eksik olmayan 14 yeni ürün eklendi. Listede baharattan yoğurda, zeytinyağından sucuğa birçok ürün yer aldı. Son ifşa listesinde İstanbul'da yer alan "Hasibe Bakar Kasap" isimli firmada satılan kıymada ve Kırklareli'nde "Kızılcıkdere Görgüneroğlu" isimli firmanın sucuğunda sakatat, "Arifoğlu" firmasının sattığı kekikte yabancı madde, "Silivri Aksoy" firmasının sattığı yoğurtta bitkisel yağ tespit edildi.

Zeytinada, Gemlik, B.R.K Ayvalık isimli firmaların zeytinyağlarında ise tohum yağları tespit edildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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