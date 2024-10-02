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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi: Aydeniz Et'te Tek Tırnaklı Hayvan Eti Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi: Aydeniz Et'te Tek Tırnaklı Hayvan Eti Tespit Edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesinde Balıkesir'deki Aydeniz Et'in ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiğini duyurdu. Firma ile ilgili detaylı bilgi ve açıklama henüz yapılmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri listesini açıkladı. Listede yer alan Balıkesir faaliyet gösteren Aydeniz Et Entegre'nin ürünlerinin içinde tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki büyük tesislerinde kesim yaparak Türkiye genelinde satış yapan Aydeniz Et'in yapılan kontrollerinde tek tırnaklı hayvana rastlandığı bildirildi. Bakanlığın yaptığı araştırmalarda üretilen ürünlerin içerisinde hem tek tırnaklı hayvan eti ve tek tırnaklı hayvan sakatatı olduğu tespit edildi. Firma tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sıkıntının bağırsaktan kaynaklı olduğu öğrenildi. Ayrıca Aydeniz Et, her hafta Perşembe günleri halk günü yaparak vatandaşlara 300-400 TL'den kıyma, sucuk ve adana kebap ürünleri satışa sunuyordu. Çıkan bilgiden sonra firmanın bu kampanyaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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