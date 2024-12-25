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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Uyarı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, asgari ücretin artmasının ardından marketlerdeki fiyat artışlarına karşı güçlü bir mücadele vereceklerini açıkladı. Piyasa manipülasyonlarına yönelik denetim ve ceza uygulamalarının yapılacağı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından asgari ücretin açıklanmasının ardından marketlerdeki raf fiyatlarına fahiş zam yapılma ihtimaline karşı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, basta tarımsal girdi fiyatları olmak zere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın iş birliği içinde takip edeceğiz. Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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