Düzce haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı Tarım ve orman Bakanlığı, Düzce'de fazla acı bal yemesi sonucu bayılan yavru boz ayının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı

ANKARA - Tarım ve orman Bakanlığı, Düzce'de fazla acı bal yemesi sonucu bayılan yavru boz ayının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de kovanlardaki acı balı fazla yemesi sonucu baygınlık geçiren yavru boz ayının tedavi sürecine ilişkin görüntüler yer alan bir video yayımlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tedavisi sürdürülen yavru ayının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bakanlık ayrıca yavru boz ayı için isim arandığını da kaydetti.