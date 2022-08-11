Haber : Düzce haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı

 - Güncelleme:

Düzce haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı Tarım ve orman Bakanlığı, Düzce'de fazla acı bal yemesi sonucu bayılan yavru boz ayının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bal yemekten bitkin düşen ayı için isim kampanyası başlattı

ANKARA - Tarım ve orman Bakanlığı, Düzce'de fazla acı bal yemesi sonucu bayılan yavru boz ayının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de kovanlardaki acı balı fazla yemesi sonucu baygınlık geçiren yavru boz ayının tedavi sürecine ilişkin görüntüler yer alan bir video yayımlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tedavisi sürdürülen yavru ayının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bakanlık ayrıca yavru boz ayı için isim arandığını da kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Yerel

Düzce Genel Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title