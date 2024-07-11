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Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleriyle Adıyaman'da Hayvancılık ve Tarım Sektörü Canlanıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan sahiplerine ve işletmelere verilen destekler ile Adıyaman'da hayvancılık ve tarım sektörü yeniden canlanıyor. Gölbaşı ilçesindeki alabalık tesisi de hibe desteğiyle yeniden faaliyete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan sahiplerine ve işletmelere verilen destekler ile tarım ve hayvancılık sektörü 6 Şubat öncesine dönüyor.

Adıyaman'da küçük ve büyükbaş hayvanları telef olan üreticilere hayvan desteği, arıları telef olan üreticilere arı desteği, üreticilere yem ve çadır desteğinin yanı sıra tarımsal işletmelere de destek sağlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi sınırları içerisinde bulunan alabalık tesisi de alınan hibe desteğiyle yeniden faaliyete geçti. Kaynaktan alınan soğuk suların doldurduğu havuzlarda yavru balıkları yetiştirerek çevre il ve ilçelere toptan satışının yapıldığı tesis 6 Şubat depreminde yıkıldı. Havuzlardaki çatlak ve su taşkınları nedeniyle binlerce baylık telef oldu. Deprem sonrasında tesisini yeniden kurmak isteyen işletme sahibine devlet hibe desteği verdi. Tesis yeniden balık üreterek faaliyete geçti.

Yapılan desteklemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Bu alabalık tesisi yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan bir tesis. Depremde özellikle sarsıntıdan dolayı betonarme kısımları tamamen çatlayıp su taşkını oluştu. Su taşkınıyla beraber burada alabalık telefleri oldu. Depremden sonrası bizimde tespitlerimizin ardından bakanlığımız bu tesise 350 bin TL hibe desteğinde bulundu. Bu hibe desteğinden üreticimiz tesisini yeniden onardı. Yavrularını getirdi ve yaklaşık 6-7 aydır da yeniden üretime geçti" dedi.

İşletme Sahibi Bekir Kalyon ise konuşmasında, "6 Şubat depreminde tesisimizin komplesi yıkıldı. Balıklarımızın hepsi gitti. 6 Şubattan sonra misal olaraktan kendi şeyimizden kaynaklanarak biran önce tesisimi ayağa kaldırmak istedik. Tesisimizi çok şükür ayağa kaldırdık. Bunda devletimizin sağ olsun desteğiyle, balık desteğiyle tesisimizi tekrardan faal duruma getirdik, üretime geçtik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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