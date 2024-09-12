Tarım ve Orman Bakanlığı Desteklemeleri ve Üretim Planlaması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı desteklemeleri ve üretim planlaması hakkında bilgilendirme toplantısı 16 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Düzenlenecek olan eğitim Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarımsal Üretim Planlaması ve yeni destekleme modelinin üreticilere aktarılması amacıyla Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda önemli bir eğitim düzenlenecek. 16 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek olan eğitim programında, Bitkisel Üretim Desteklemeleri, Hayvansal Destekler ve Tarsim konuları ele alınacak.

Eğitimde, çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve bakanlığın sağladığı destekler hakkında detaylı bilgiler verilecek. Tarım sektöründe sürdürülebilirliği artırmak ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen bu eğitim, tüm üreticilere açık olup, katılımın yüksek olması bekleniyor. - MUĞLA