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Tarım ve Orman Bakanlığı Bin 500 Tarım İşçisi Alacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 500 tarım işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İş başvuruları İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacak. İşçilerin belirlenmesi için 27 Şubat'ta noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 500 tarım işçisinin alınacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Yumaklı, ilanların İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacağını kaydetti. Bunun yanı sıra işe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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