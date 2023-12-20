Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Bin 158 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı olmak üzere 7 bin 158 kişiye istihdam sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı olmak üzere 7 bin 158 kişiye istihdam sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500'ü sözleşmeli, bin 500'ü tarım işçisi ve 158'i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi. Söz konusu personel alımları ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak. - ANKARA