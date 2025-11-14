Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotun ailesine ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesini ziyaret etti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesini ziyaret etti.

Planlı bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu. Acılı aile, Avcılar'daki evinde taziye ziyaretlerini kabul etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Avcılar Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Yumaklı, taziye dileklerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.