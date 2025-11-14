Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotun ailesine ziyaret

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesini ziyaret etti.

Planlı bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu. Acılı aile, Avcılar'daki evinde taziye ziyaretlerini kabul etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Avcılar Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Yumaklı, taziye dileklerini iletti. - İSTANBUL