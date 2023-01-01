Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den yeni yıl mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yeni yıl mesajı yayınladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yazılı olarak paylaştığı yeni yıl mesajında, "Yüce Allah'tan Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılı olan bu yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" temennilerinde bulunarak yeni yıl için iyi dileklerde bulundu.

Bakan Kirişci yayınladı mesajda tarım alanında yapılan gelişmeleri ve istatistikleri paylaştı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hedeflere emin adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayan Kirişci, şu sözleri kaydetti:

"Yeni yılla birlikte yeni bir döneme, Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Yüce Allah'tan Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılı olan bu yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ve milletimize ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerimizde, tarım ve ormancılık stratejik önemdedir. Uluslararası krizler nedeniyle 2022, dünyada birçok ülkenin güvenilir gıdaya erişimde güçlükler yaşadığı zorlu bir yıl oldu. Ülkemiz ise aldığımız tedbirler, eli öpülesi çiftçimizin, üreticimizin akıttığı alın ve akıl teri sayesinde bu yılı rekorlarla tamamladı. Bizler de ülkemizi her alanda olduğu gibi tarımda da daha ileriye götürmek için yeni ve önemli adımlar attık. Tarımsal hasılamız 2021 yılında 402 Milyar TL gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk üç çeyreğinde 677 Milyar TL'dir. Yine 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla yılın ilk 11 ayında 26,8 milyar Dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl, çiftçilerimize 40,4 milyar TL destek sağladık. 2023 Mart ayında ödenmesi gereken mazot ve gübre desteğimizi öne çekerek Kasım ayı itibarıyla ödemeye başladık. Alım ve fiyat garantisine dayalı Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni hayata geçirdik. Bitkisel üretimde 127,6 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştık. Şehirlerimizin kendi kaynaklarıyla ihtiyaç duydukları gıdayı üretmesine ve işlemesine imkan sağlayacak Kent Tarımı uygulamalarını başlattık. Jeotermal kaynaklarımızın yanı sıra güneş ve rüzgar santralleri ile biyokütleden üretilen enerjiden faydalanılan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulmasına yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bu yıl regülasyon kuruluşlarımız TMO, ÇAYKUR, TÜRKŞEKER ve ESK daha fazla görev üstlendi."

"TarımCebimde mobil uygulamasını yeni yılın ilk mesai gününden itibaren hizmete sunuyoruz"

Bakan Kirişci yapılan paylaşımda Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yıl için hedeflerini vurgulayarak, "Hayvan varlığımızda önemli artışlar sağladık, orman varlığımızı çoğalttık. 100 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon ile mücadele çalışması gerçekleştirdik. Orman yangınlarında zarar gören alanlara 525 milyon fidan diktik. 62 baraj, 19 gölet ve bent ile 10 hidroelektrik santrali inşa ettik. 16 içme suyu, 72 sulama, 50 yeraltı depolama ve suni besleme tesisi yaptık. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'i hizmete açtık. Çiftçilerimize, 1 Ekim'den itibaren ÇKS'ye e-Devlet kapısından erişim imkanı sağladık. 'TarımCebimde' mobil uygulamasını yeni yılın ilk mesai gününden itibaren hizmete sunuyoruz. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi kurduk, kırsalı kalkındıracak Köy Yaşam Merkezleri açtık. 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'da ve iç sularımızda su ürünleri yetiştiriciliği ve iç su avcılığının geliştirilmesi için projeler yürüttük. 'Sen Üret Yeter' diyerek tarımı, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı, üretimin, beşeri ve ekonomik kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istiklal ve istikbalimizin yüzyılı olacaktır. Tarihi yürüyüşümüzün milletimizin büyük desteği ve kararlılığıyla devam edeceğinden hiç kuşkum yoktur. 2023 yılının, her alanda olduğu gibi tarımda da Türkiye'nin gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceği, yeni başarılara imza atacağı, dünyaya damgasını vuracağı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın, kalbi Türkiye ile birlikte atan herkesin yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA