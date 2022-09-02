Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.