Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Yerel Haberler

Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Yerel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Yerel Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title