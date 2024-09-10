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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Söke Pamuğu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Söke Pamuğu'nun AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Tescilli ürün sayısı 27'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke Pamuğu'yla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi" dedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Söke Pamuğu'nun AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Yumaklı şu ifadelere yer verdi:

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4. ürünümüz 'Söke Pamuğu' oldu. AB'den coğrafi işaret tescili alan "Söke Pamuğu"yla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanı

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