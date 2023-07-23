Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı."
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel