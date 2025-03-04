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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir Valiliğini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir Valiliğini Ziyaret Etti
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Eskişehir'e ziyaret gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik girişinde önemli isimlerle karşılandı ve Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Eskişehir'e birtakım ziyaretler için gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret etti. Valilik girişinde Bakan Yumaklı'yı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli isim karşıladı. Yumaklı ve beraberindekiler daha sonra Valilik Binasına geçti. Burada Bakan Yumaklı Valilik Şeref Defterini imzaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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