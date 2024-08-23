Üye Girişi
Haberler

Tarım Çalıştayında Üretici, Bakan Yumaklı'ya Sitem Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Çalıştayı'na telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sitem eden bir üretici, köylerin boşalmasına ve Ukrayna'dan gelen mısıra dikkat çekti.

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Tarım Çalıştayı'na telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sitem eden Eskişehirli bir üretici, "İki gün önce Ukrayna'dan Bursa Gemlik Limanı'na mısır geliyor. Bu biz çiftçilerin ayağına kurşun sıkmak. Neden geliyor? Bize niye destek vermiyorsunuz? Köyler boşalıyor Sayın Bakanım" dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün moderatörlüğünde Tarım Çalıştayı gerçekleştirildi.  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl Müdürü Gümüş'ün telefonundan çalıştaya bağlanarak, üreticilerin talep ve şikayetlerini dinledi.

"Genç kalmadı köylerde"

Yumaklı telefonla bağlandığı esnada, söz isteyen bir üretici Bakan'a sorular sordu. "Köylerde genç kalmadı" diyerek isyanını dile getiren üretici, "İki gün öncesi Ukrayna'dan Bursa Gemlik Limanı'na mısır geliyor. Bu biz çiftçilerin ayağına kurşun sıkmak. Neden geliyor? Bize niye destek vermiyorsunuz? Köyler boşalıyor Sayın Bakanım. Genç kalmadı köylerde. Herkes 60-65 yaşında" dedi.

Gemlik Limanı'na gelen mısırı araştıracağını söyleyen Yumaklı, "Buna bakacağım neden gelmiş ben Eskişehir'e geldiğim zaman bunları yüz yüze de konuşuruz. Dünyanın cevabını da aradığı bir durum bu köylerin boşalması. Gemlik konusuna da mutlaka bakacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tarım ve Orman Bakanı Ukrayna Ekonomi Mısır Tarım Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı?
title