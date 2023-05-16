Tarım Bakanlığına bağlı birimlerle koordinasyon toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı taşra birimleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı taşra birimleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla ilişkili kurumların yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü yanında, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü, Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü ve DSİ 113. Şube Müdürü katıldı.

Toplantıda, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü çalışma konuları ile ilgili bilgi alışverişi, su verimliliği seferberliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ İl Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tekirdağ İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi İzlenecek Türler ve Özellikli Alanlar" kitabı, Tarım sektöründe aktüel gelişmeler ve kurumlar arasında yapılması planlanan çalışmalar gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu. - TEKİRDAĞ