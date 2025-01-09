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Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 31 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde köfte ve kıymada kanatlı et, baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta ve zeytinyağında bitkisel yağ tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 yeni ürün daha eklendi.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

KÖFTE VE KIYMADA TEK TIRNAKLI

Bazı firmaların daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları kıyma ve köftenin içerisine tek tırnaklı ve kanatlı havyan eti karıştırdıkları tespit edildi. Yayınlanan listeye sofralardan eksik olmayan 31 yeni ürün eklendi. Listede kırmızı toz biberden beyaz peynire, tereyağından yoğurda, sumaktan baklavaya kadar birçok ürün yer aldı.

DANA KÖFTE DİYE TAVUK ET YEDİRMİŞLER

Son ifşa listesinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Genç Köfteci Çavuş firması da yer aldı. Firmanın sattığı dana köftenin içerisinden kanatlı hayvan eti çıktığı tespit edildi. Bunun yanı sıra Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Uysallar Köfte firmasının sattığı dana köftenin içerisinden de kanatlı hayvan eti çıktı.

MANDA YOĞURDUNU İNEK SÜTÜNDEN YAPMIŞLAR

Avara Sucukları firmasının sattığı manda yoğurdunun da inek sütünden yapıldığı tespit edildi. Sumağın içinden gıda boyası, zeytinyağından da tohum yağları çıktı. Safir marka baklavanın içinde yer fıstığı, Şanlı marka yoğurtta nişasta olduğu tespit edildi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan o liste;

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvatandaş:

vatandaş olarak sıkıldık bu listelerden. biz ne yapabiliriz. devlet olarak yasayı değiştir bunu yapanların mal varlıklarına el koy ve tc vatandaşlığından at.

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Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

iyi de bunlar hala niye var??,

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