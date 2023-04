Tarihi Uzun Çarşı bu bayramda Hatay'a yabancı kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'da, bu bayram Tarihi Uzun Çarşı'da sadece birkaç işletme açık kalırken, esnaf gelenlerin ise yabancı vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında en büyük yıkımı olan illerin başında gelen Hatay, bayrama buruk hazırlanıyor. Şehrin en ünlü tarihi mekanlarından olan Tarihi Uzun Çarşı'da dükkanlarını açmayı başaran birkaç esnaf, tanıdık yüzler görmek istiyor. Geçmiş yıllarda yoğunluğu ile meşhur olan çarşıda, bayram öncesi iş makineleri ve dükkanlarını tamir etmek isteyen esnaf var. Çarşıyı ise deprem nedeniyle şehre gelen yabancılar geziyor.

"Bu enkaz altından kalkıp filiz gibi yeşermeye çalışıyoruz"

Tarihi Uzun Çarşı esnafı Ferhat Gözübüyük, buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, "Çok buruk bir bayram. Gördüğünüz gibi her yer enkaz altında. Kalan dükkanlarda ağır hasarlı. Bizim için çok buruk. Normalde şu anda burada adım atacak yer yoktu. Ama gördüğünüz gibi nadiren insanlar geçiyor. Merak edip ziyaret eden nadiren insanlar var. Biz de bu enkazın içinden kalkıp, filiz gibi yeşermeye çalışıyoruz. İllaki gelen giden var. Dışarıdan gelip bize destek vermeye çalışanlar var. Bizim açtığımızı görüp mutlu olan insanlar var. Gelenler cesaret alanlar var. Biz de birilerine cesaret oluruz" dedi.

"10 yıllık esnafım, bu bayram tanıdık bir yüz görmedim"

Çarşı esnafı Mehmet Tanrıseven, ise bu yıl çarşıyı daha çok yabancı vatandaşların ziyaret ettiğini söyledi. Tanrıseven, konuşmasının devamında ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Geçen yıla oranla dağ kadar fark var. Normalde her bayram Tarihi Uzun Çarşı iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık olur. Şu an çarşı bomboş durumda. Gün içerisinde birkaç insan geliyor. Bayram arifesi olmasına rağmen çok az insan var. Eskiden herkes bayramlık alışverişini buradan yapardı. Hiç kimse dışarıdan alışveriş yapmazdı. Hep çarşıdan alışveriş yapardı. Kadayıfı, kömmesi, kurabiyesi. Bayram hazırlıkları burada yapılırdı. Her şeyin kalbi burada atardı, özellikle Ramazan ayında. Maalesef depremden sonra heyecan kalmadı. Çarşı şu an bomboş. Metruk durumda diyebiliriz. Birkaç esnafımız açık. Bunun haricinde kimse yok. Çok buruk bir bayram. Sabahtan beri burada oturuyorum. Onlarca insan geçti, tanıdık bir sima bulamadım. 10 senedir bu çarşının esnafıyım, hiç tanıdık göremedim." - HATAY