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Tarihi Ulu Cami depremde yerle bir oldu

Yerel Haberler

Tarihi Ulu Cami depremde yerle bir oldu

Hatay'da bulunan ve en eski cami olarak kabul edilen Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu.

Hatay'da bulunan ve en eski cami olarak kabul edilen Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu.

16 yüzyılda inşa edilen ve Hatay'ın en eski camisi olarak kabul edilen Tarihi Ulu Cami, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu. Tarihi Ulu Cami'nin minaresiyle birlikte yerle bir olduğunu gören Hataylılar gözlerine inanamazken enkazı havadan görüntülendi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Cami Yerel Haberler

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