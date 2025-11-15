Tarihi Odunpazarı Pilavı İkramıyla Geçmişe Yolculuk

Eskişehir Odunpazarı Evrensel Kültür Varlıklarını Koruma, Kent ve Varlık Bilincini Geliştirme Derneği (ESODER) tarafından vatandaşlara 'Tarihi Odunpazarı Pilavı' ikramında bulunuldu.

ESOEDER tarafından düzenlenen etkinlik, tarihi bölgede bulunan Cunudiye Camii önünde gerçekleştirildi. Özel bir tarifle hazırlanan 'Tarihi Odunpazarı Pilavı', vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte, unutulmaya yüz tutan gelenek lezzetin yeni kuşaklara da tanıtılmasının amaçlandığı belirtildi.

"Bu lezzetimiz her geçen gün biraz daha unutulmakta"

Daha önce 10 yıl Eskişehirspor'da, 7 yıl Eskişehir Şeker Fabrikası'nda, 10 yıl da bir markette aşçılık yapan ve 'Turşucu Eko' lakabıyla tanınan ESOEDER kurucu üyesi Ekrem Yazıcı, Tarihi Odunpazarı Pilavı hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Dedem Ahmet Kırkımcı, Odunpazarı'nın yerlisiydi ve bahçıvanlık yapardı. O nedenle baharatlara ve aşçılığa doğuştan merakım vardı. Uzunca bir süre geleneksel baharatlar özerinde araştırmalar yaparak geleneksel Odunpazarı Pilavı lezzetimizi kendi tarifimle zenginleştirdim. Bu lezzeti anlatmak zordur, tatmayan bilemez. Odunpazarı'nın yerlileri bir düğün ya da davet düzenleyecekleri zaman pilav değil, Odunpazarı Pilavı isterler ama bu lezzetimiz her geçen gün biraz daha unutulmakta. Biz de dernek olarak bu lezzetimizin yeni kuşaklar tarafından da bilinmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

"Turizm hamleleri yapılırken sürdürülebilirlik olgusu gözden kaçırılmamalı"

ESOEDER Kurucusu Murat Filoğlu, ilgi için teşekkür ederek, "Odunpazarı, yaşayan halkı ve korunmuş tarihi evleri ile Odunpazarı'dır. Odunpazarı'nı oluşturan Tarihi Odunpazarı Evleri'nin ve bu evlerde yeşeren kadim kültürümüzün kent varlık bilincimizde yeri apayrıdır. Bu tarihi evlerin, içinde yaşayan insanlar ile birlikte korunması ve kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması gerekir çünkü kültür varlığın evidir ve bu evler varlıkları itibariyle eşsiz bir değer barındırmaktadır. Yerel yönetimler tarafından Odunpazarı Bölgesi üzerinde 'turizm hamleleri' yapılırken 'sürdürülebilirlik' olgusu gözden kaçırılmamalı, tarihi bölgemiz yaşayan kültürel dokusu ile varlığını sürdürebilmelidir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR