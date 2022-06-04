Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu - Haberler

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Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu

Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi, tarihi Odunpazarı bölgesine akın etti.

Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi, tarihi Odunpazarı bölgesine akın etti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hafta sonu tatili ve sıcak havayı fırsat bilen birçok kişi kendini sokağa attı. Yerli ve yabancı turistlerin Eskişehir'deki uğrak noktası olan tarihi Odunpazarı evleri de hafta sonu yoğunluğundan nasibini aldı. Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkmasına rağmen yüzlerce kişi tarihi Odunpazarı evlerinde hem gezdi hem de alışveriş yaptı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler ile okul gezilerinin tercihi olan Odunpazarı Meydanı'nda bulunan esnafın da oluşan yoğunluktan dolayı yüzü güldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Güneşli Yerel Haberler

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