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Tarihi köprüde kondisyon bisikleti sürdüler

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Tarihi köprüde kondisyon bisikleti sürdüler Adana'da, spor yapmanın önemine dikkat çekmek amacıyla bir grup sporsever, tarihi Taş Köprü'de kondisyon bisikleti sürdü.

Tarihi köprüde kondisyon bisikleti sürdüler

ADANA - Adana'da, spor yapmanın önemine dikkat çekmek amacıyla bir grup sporsever, tarihi Taş Köprü'de kondisyon bisikleti sürdü.

Kentteki bir spor salonu tarafından "İyi yaşamak" sloganıyla tarihi Taş Köprü'de kondisyon bisikleti sürme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çok sayıda sporcu, eğitmen Can Türkmen'in eşliğinden kondisyon bisikleti sürdü. Eğitmen Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor salonundaki bisiklet derslerini sokaklara taşımaya karar verdiklerini söyledi. Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Türkmen, "Biz 'İyi yaşamak' adı altında, spor salonlarındaki kültürümüzü sokaklara taşımaya karar verdik. Bizlere her yerde görebilirsiniz. Başlangıç olarak Adana'da dünyanın en eski köprülerinden tarihi Taş Köprü'yü seçtik. Bisiklet etkinliğimizle hem spor farkındalığı oluşturmak hem de aylardır hazırlanan ekibimizi tüm Adana'ya tanıtmak istedik. Etkinliğe güzel bir katılım vardı, inanılmazdı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Tüm Adana'yı spor yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da etkinliklerimiz devam edecek. Açılışı burada yaptık ama her ay farklı yerlerde etkinliklerimizi sürdüreceğiz inşallah" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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