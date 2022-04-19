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Tarihi konakta her gün 100 kişiye iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tarihi konakta her gün 100 kişiye iftar

Kızılay Kütahya Şubesi, Ramazan boyunca her akşam 100 kişiye iftar veriyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kızılay Kütahya Şubesi, Ramazan boyunca her akşam 100 kişiye iftar veriyor.

Kütahya Kızılay Kadın ve Genç Kızılay ekiplerinin gayretli çabalarıyla Avrupa Kütahyalılar Federasyonu'nun bulunduğu konakta çeşitli mahallelerden ve üniversiteli öğrencilerin geldiği iftarlarda her akşam 100 kişi orucunu açıyor.

Kızılay Şubesi yetkilileri, iftar vermek isteyen hayırseverlerin de katkıları beklediklerini ifade ettiler.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay, Kütahya, Yerel, Haberler

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