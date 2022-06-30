Tarihi Kentte Etkileyici Performans

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 1. Afrodisias Sanat ve Çocuk Şenliğinin kapanış programında sahneye çıkan 6. Sınıf öğrencisi Melike Altınçöp, 5 dakika içerisinde yaptığı 2 metrelik Atatürk portresi ile büyük alkış aldı.

Karacasu'da düzenlenen 1.Afrodisias Sanat ve Çocuk Şenliği renkli anlara sahne oldu. Henüz 12 yaşında olan Karacasu Şehitleri Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Melike Altınçöp, UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesinde bulunan Afrodisias'ın simgesi bin 800 yıllık Tetrapylonun gölgesinde yüzlerce katılımcının önünde 5 dakikada yaptığı 1.6 * 2 metre ebatındaki Atatürk portresiyle beğeni topladı.

Afrodisias Sanat ve Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Saat 16.00 itibariyle başlayan Afrodisias Antik Kentine girişlerin ücretsiz olduğu etkinlikler için şehir merkezinden araç kaldırıldı. Tetrapylonun çevresinde futbol, voleybol oynayıp koşu yapan, şişme havuzlara suya giren öğrenciler kurulan stantlarda da sanat ve sporla buluştu. Çömlekçilik, ebru, okçuluk, müzik stantlarında profesyonellerden bilgi alan öğrenciler aynı zamanda çömlek ve ebru gibi sanat dallarını deneyimledi.

ANKA / Yerel