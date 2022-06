Tarihi kent Mardin, sıcak havaya rağmen turist ağırlamaya devam ediyor - Haberler

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler Mardin'e yoğun ilgi gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kozmopolit yapısıyla dikkat çeken, tarih ve inanç turizminin gözdesi olan Mardin, artık yılın 12 ayında yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine aldırış etmeyen ziyaretçiler kente gelemeye devam ediyor.

Mardin'e gezmek için 22 kişi olarak geldiklerini söyleyen Sina Akan, "Gaziantep o kadar sıcaktı ki, burası bize serin bile geldi. O kadar güzel bir kültüre sahip ki Mardin'i gezerken sıcağın farkına bile varmadık. Bir sürü kültürün birbirine saygı duyarak aynı yerde yaşaması çok hoş bir şey. Mardin'de bu mistik havasını bence buradan alıyor. Onun için gezerken insanların saygısı hoşgörüsü bizi çok mutlu etti. Bu havadan etkilendim yani bu kadar farklı dili, dini, ırkı barındırıp bu kadar sakin bir şehir yani çok az yerde vardır. Bunlardan bir tanesi de Mardin" dedi.

"MARDİN'İN MİSAFİRPERVERLİĞİ, OSMANLI'NIN İZLERİNİ TAŞIYOR"

Mardin'e ikinci gelişi olduğunu belirten İpek Kürekçi, "Her defasında çok etkileniyorum gerçekten. Buraya geldiğim zaman bir Mezopotamya şehri olduğunu bize her adımda hissettiriyor. Buranın özellikle insanları, her kesin bir arada yaşaması ayriyeten medeniyetinin bence çok gelişmiş olduğunu gösteriyor. Tabii ki sıcak olduğunu bilerek geldik; ama ona göre de önlemimizi aldık. Sıcak ama gölgesinde durunca yine de bir şekilde insan serinliyor. Doğuya has her yerde olan bir misafirperverliği var. Bu da bize topraklarımızda daha Osmanlı izi olduğunu belli ediyor. Her defasında bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Eminim bana böyle bir ilgi gösteriliyorsa gelen turiste de aynı şekildedir. Bu da bizim Türkiye'nin temsili açısından bence çok önemli bir şey" diye konuştu

(Kübra Nur Atik - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel