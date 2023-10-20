Tarihi Karahisar Kalesindeki Türk bayrağı Filistin için yarıya indirildi

Afyonkarahisar'ın sembollerinden birisi olan ve 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesindeki Türk bayrağı Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamdan dolayı yarıya indirildi.

Afyonkarahisar'ın sembollerinden birisi olan ve 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesindeki Türk bayrağı Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamdan dolayı yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Milli yas ilanının ardından Afyonkarahisar'da da bayraklar yarıya indirildi. Kentin sembolü olan ve yerden 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesinde bulunan Türk bayrağı da yarıya indirildi. 226 metre yükseklikte göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrak İsrail katliamında şehit olan masum siviller ve çocuklar için yarıya indirildi. - AFYONKARAHİSAR