Tarihi Kapalı Çarşı eski ihtişamına kavuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri hafif hasarla atlatan Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf kepenk açarken, bayram yoğunluğu da başladı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı (Suk-i Maraş Çarşısı), yıllardır vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası birkaç iş yerinde hasar oluşan kapalı çarşı esnafı yaralarını sardı. Esnaf kepenk açarken, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk oluştu. Özellikle giyim sektöründe alışverişlerin yoğunluğu gözlemlenirken, çarşının yoğunluğunun bayram gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Çarşı esnafından Cahit Altıgöz, "Hayat devam ediyor, insanlar hayatını devam ettirmek zorunda. Bundan dolayı bayram sevinci buruk da olsa, zor da olsa daha çok çocuk ağırlıklı olduğu için insanlar alışveriş yapmaya başladı. Depremin acı hatıralarını, kötü izlerini kaybetmek için insanlar bir arayış içinde" dedi.

Tarihi çarşıda esnaflık yapan Muhsin Aslan ise, "Öncelikle çarşımız sağlam çok şükür. Örnek olarak birkaç arkadaş ile açmaya karar verdik ve şu anda da komşularımızın tamamı iş yerlerini açtı. İnşallah daha da iyi olmasını bekliyoruz. Şu anda çarşımızda bayram yoğunluğu var ve dışardan gelen görevliler biraz çekildi artık kendi halkımız gelmeye başladı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ