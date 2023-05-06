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Tarihi İznik çini fırınlarının kazı alanı istinat duvarı çöktü

Tarihi İznik çini fırınlarının kazı alanı istinat duvarı çöktü

Yerel Haberler

Bursa'nın tarihi ilçesi İznik'te çini fırınlarının kazı alanının istinat duvarı çöktü.

Bursa'nın tarihi ilçesi İznik'te çini fırınlarının kazı alanının istinat duvarı çöktü.

Bursa'nın İznik ilçesinde çini fırınları kazı alanında yağan yağmurlar sonrası istinat duvarı çöktü. Çalışma alanından herhangi bir tarihi yapıya zarar gelmedi. İznik belediyesi temizlik çalışmalarına başlarken, gerekli tedbirler alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa İznik Yerel Haberler

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