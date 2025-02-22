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Tarihi Emevi Camii'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği halılar serilmeye başlandı

Tarihi Emevi Camii'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği halılar serilmeye başlandı
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Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği ve Gaziantep'ten gönderilen bordo renkli yün halılar serilmeye başlandı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği ve Gaziantep'ten gönderilen bordo renkli yün halılar serilmeye başlandı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde Esad rejiminin ardından yenileme çalışmaları sürüyor. Ramazan ayına günler kala gerçekleştirilen hazırlıklar çerçevesinde tarihi camiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği ve Gaziantep'ten gönderilen bordo renkli yün halılar serilmeye başlandı.

Hand Vakfı'nın Müdürü Saadeddin el-Muvakkat yaptığı açıklamada, "Yeni halılar dün Türk Büyükelçisi'nin katılımıyla ulaştı ve ilk teravih namazını yeni halılar üzerinde kılacağız" dedi.

Halıların döşeme işlemi gerçekleştiren Türk şirket Asalet Halı'nın yetkilisi Adnan Meşleh, "Türkiye'de tasarım ve renkler seçildi, biz de bu halıları Türkiye'den Suriye'ye getirdik. Yolculuk sorunsuz ve kolay geçti. Bu halılar en kaliteli iplikler ve doğal yün kullanılarak üretildi. Her metrekare halı 5 kilogram ağırlığında ve caminin tamamını kaplayacak şekilde 5 bin metrekare halı satın alındı" açıklamasını yaptı.

"Camii, yeni halılarla Ramazan ayının ilk gününde açılacak"

Hand Vakfı İcra Direktörü Saadeddin el-Muvakkat ise, "Halılar dün ulaştı. Bu halılar tamamen Türkiye'nin Gaziantep şehrindeki Asala firmasında üretildi ve dün Türk Büyükelçisi'nin gözetiminde teslim alındı" ifadelerini kullandı.

Halıların döşeme işleminin tamamlanma ve caminin açılış tarihi hakkında konuşan el-Muvakkat, "Camii, yeni halılarla Ramazan ayının ilk gününde açılacak ve teravih namazını yeni halıların üzerinde kılacağız" şeklinde konuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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