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Tarihi dokuya uygun hamam

Yerel Haberler

Tarihi dokuya uygun hamam

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım'daki eski belediye hamamını tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım'daki eski belediye hamamını tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa ediyor.

Bin 242 metrekare alan üzerinde olup içerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odaları ve masaj odaları olacak hamamın inşaatı başladı. Bodrum katında bir de otopark yer alacak. Perde duvar yıkım işleri bitirilen ve fore kazık çalışmaları devam eden hamamın yapımı 450 gün sürecek ve Haziran 2023 tarihinde hizmete açılacak.

Hamam bitirildiğinde bölgenin tarihi yapısına uygun daha güzel bir görünüme kavuşacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İnşaat çalışmalarımız başladı. 450 gün sürecek ve yaklaşık 21 milyon lira bedelli bir proje. Burası yıllarca hamam olarak hizmet verdi. Bundan sonra da daha modern ve tarihi dokusu korunarak yine hamam olarak hizmet verecek. Önümüzdeki yıl inşallah halkımızın kullanımına açacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım Samsun Yerel Haberler

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