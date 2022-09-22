Samsun haber | Samsun'da eski belediye hamamı yeniden inşa ediliyor

İlkadım ilçesindeki eski belediye hamamı yeniden inşa ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bin 242 metrekare alana sahip olacak hamamın içinde yüzme havuzu, sauna, buhar odaları ve masaj odaları yer alacak.

Bodrum katında otoparka sahip olacak hamamın yapımının 450 gün sürmesi ve 2023 yılının Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hamamın, inşaat bitirildiğinde bölgenin tarihi yapısına uygun daha güzel bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

Demir, "İnşaat çalışmalarımız başladı. 450 gün sürecek ve yaklaşık 21 milyon lira bedelli bir proje. Burası yıllarca hamam olarak hizmet verdi. Bundan sonra da daha modern ve tarihi dokusu korunarak yine hamam olarak hizmet verecek. Önümüzdeki yıl inşallah halkımızın kullanımına açacağız." ifadelerini kullandı.