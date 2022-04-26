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Tarihi camide iftar açtılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tarihi camide iftar açtılar

Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları amacıyla hayırsever esnafların katkılarıyla Meydan Camii'nde iftar sofrası kuruldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları amacıyla hayırsever esnafların katkılarıyla Meydan Camii'nde iftar sofrası kuruldu.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve manevi danışmanlar iş birliğiyle düzenlenen iftar programına İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Zekeriya Toktaş, manevi danışmanlar, öğrenciler ve esnaf katıldı.

Öğrenciler, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve yardımsever esnaflara teşekkür etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kredi Yurtlar Kurumu, gençlik, Esnaf, Sivas, Yerel, Haberler

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