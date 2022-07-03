Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu Eskişehir'de sıcak havanın etkisiyle birlikte Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı. Eskişehir'de sıcak havanın etkisiyle birlikte Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi, hafta sonu yoğunluğuyla öne çıktı. Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği kentte, bölgeye turistler adeta akın etti. Tarihi evler önünde sık sık fotoğraf çekinen insanlar, esnaftan da alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Özellikle Eskişehir'e özgü Met Helvası satan dükkanların önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Kalabalıkla birlikte satışları da artan bölge esnafı, mutlu olduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Odunpazarı Eskişehir turist Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.