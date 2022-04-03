Tarihi bölgede "fırtına" sessizliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi bölgede "fırtına" sessizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tarihi bölgede

Eskişehir'de hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle tarihi Odunpazarı sessizliğe büründü.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle tarihi Odunpazarı sessizliğe büründü.

Eskişehir'de 2 gündür devam eden şiddetli rüzgar ve fırtına, tarihi Odunpazarı bölgesinin boş kalmasına neden oldu. Özellikle hafta sonları çevredeki şehirlerden gelen yüzlerce kişiyi ağırlayan tarihi sokaklarda sessizliğin hakim olduğu görüldü. Ziyaretçi sayısının az olduğunu, olumsuz hava koşullarının bitmesiyle işlerin açılacağını belirten esnaflar, tarihi sokakların kalabalık olacağı günleri bekliyor. - ESKİŞEHİR

Tarihi bölgede fırtına sessizliği

Tarihi bölgede fırtına sessizliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı, Eskişehir, Fırtına, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title