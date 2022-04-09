Tarihi bölge eski yoğun günlerine dönmeye başladı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi'nde, güneşli havanın da etkisiyle hafta sonu ziyaretçiler tarafından yoğunluk yaşandı.

Eskişehir Odunpazarı bölgesi, mimarisi ve tarih kokan evleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk adresi oluyor. Özellikle hafta sonu düzenlenen turlar ve sıcak havanın keyfini tarihi bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, tarihi sokaklarda fotoğraf çekilip hediyelik eşya alışverişi yapıyor. Hediyelik eşya satışının artmasıyla birlikte uzun süredir sıcak havanın gelmesini bekleyen esnaflar, sezonun artık tamamen açılmasından çok memnun olduklarını ve ilerleyen tarihlerde çok daha fazla yerli ve yabancı turistin bölgeye akın etmesini beklediklerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR