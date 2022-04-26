Tarihi bina 155 yıldır vatandaşlara hizmet ediyor

MUĞLA (İHA) - Muğla Belediyesi zamanında restore edilen ve özgün yapısı ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası 155 yıldır Muğla'ya hizmet etmeye devam ediyor. Binanın restorasyonu için büyük çaba sarf eden Başkan Dr. Osman Gürün, bu yapının geçmiş ve gelecek arasında mükemmel bir köprü kurduğunu, böyle tarihi yapıların korunması için çalıştıklarını belirtti.

Osmanlı'da Hükümet konağı, Cumhuriyet sonrası valilik, adliye ve son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası olarak kullanılan yapı yıllardır Muğla'ya hizmet etmeye devam ediyor. Muğla Belediyesi döneminde aslına uygun olarak restore edilen bina, özgün mimarisi, tavan işlemeleri ve tarihi yapısı ile dikkat çekiyor. Uzun bir dönem adliye binası olarak kullanılan yapıyı ziyaret eden vatandaşlar geçmişin izlerine yakından tanıklık ediyor.

Başkan Gürün; "Muğla tarihini, kültürünü, değerlerini yaşatan bir binada vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz"

Tarihi binayı Muğla'ya kazandıran ve aslına uygun olarak restore edilmesi için büyük çaba sarf eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, hükümet konağı, valilik, adliye ve başkanlık binası olarak kullanılan yapının sadece bir bina olmadığını inşaatından malzemesine, mimarisinden çalışan ustalarına, tavan işlemelerinden korunmuş yapısına bir tarihe ev sahipliği yaptığını, geçmişle gelecek arasında mükemmel bir köprü kurarak gelen misafirlere Muğla'yı özetlediğini belirtti.

Başkan Gürün; "Muğla tarihine sahip çıkan, kültürel değerlerini koruyan bir şehir. Belki de tarihin babası Herodot'un Muğlalı olmasından kaynaklanan özüne sahip çıkan ve bunu geleceğe aktarmak isteyen bir şehir. Yerel yönetimler olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren büyük bir geçmişe sahip şehrimizdeki değerleri korumayı, gün yüzüne çıkarmayı, restore ederek hayat vermeyi vazife edindik. Bunlardan biri de büyük bir çaba ile şehrimize kazandırdığımız eski adliye şimdiki Büyükşehir Belediyesi başkanlık binamız. Muğlalılar için çok özel bir bina olan ve onlara farklı duyguları aynı anda yaşatan binamızı 2003 yılında devraldıktan sonra aslına uygun olarak restore ettirdik ve hizmete sunduk. Sadece bir binayı değil aynı zamanda bir tarihi, Osmanlı'dan Cumhuriyetimize uzanan bir devri, Türk ve Rum ustaların emeğini, Muğla mimarisinin, ustalığının izlerini, ahşabın sanat eseri gibi işlenmesini bu binada yaşatıyoruz. Muğla'ya ilk kez gelen ve binamızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin belleklerinde Muğla bu yapı sayesinde tarihi yapılarını, değerlerini koruyan, yüksek, her salonda farklı tavan işlemeleri ile sanata, yaşam alanlarına önem veren bir şehir olarak kalıyor. Bu tarihi yapı aslında geçmişle gelecek arasında mükemmel bir köprü kurarak gelen misafirlere Muğla'yı özetliyor" dedi.

Binanın Tarihçesi

1867 yılında Menteşe Liva'sının hükümet konağı olarak inşa edilen binanın planı, devrin jandarma komutanı Şamlı Binbaşı Hüseyin bey tarafından Şam'daki bir konaktan esinlenerek çizilmiş. Binanın ikinci katı 1889 yılında Muğla mutasarrıfı Cafer Paşa tarafından yaptırılmış, binada Rum ustalar da çalışmıştır. Bina Cumhuriyet döneminde 1949 yılına kadar Valilik olarak kullanılmış, Valilik bugünkü Cumhuriyet Meydanı'ndaki yerine taşınınca Adliye binası olarak kullanılmıştır. 2003 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Muğla Belediyesi'ne devredilmiştir. Muğla Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilen bina 2006 yılından beri vatandaşlara hizmet vermektedir. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel