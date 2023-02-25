Tarihe meydan okuyan değirmen, depremlere de dayandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan 150 yıllık tarihi değirmen depremlere dayanarak ayakta kaldıReyhanlı ilçesinde 150 yıllık tarihi değirmen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlere dayanarak ayakta kaldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan 150 yıllık tarihi değirmen depremlere dayanarak ayakta kaldı
Reyhanlı ilçesinde 150 yıllık tarihi değirmen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlere dayanarak ayakta kaldı. Bakımsız olduğu görülen değirmen havadan görüntülendi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel